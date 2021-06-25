Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили еще 30 квартир в Баку

Минтруда и соцзащиты Азербайджана предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны еще 30 квартир, они расположены в жилом комплексе в поселке Рамана в Баку, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе церемонии по вручению документов на квартиры замминистра Вюсал Насирли заявил, что, согласно распоряжению президента Азербайджана от 25 января текущего года, в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить 11 тыс квартир и частных домов.

Чиновник уточнил, что 3 тыс домов будут получены в этом году, из них переданы уже 530 квартир.