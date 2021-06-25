На Карачаево-Черкесию обрушатся дожди с градом – МЧС

Уже в ближайшие часы на Карачаево-Черкесию (КЧР) обрушится сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с, объявлено штормовое предупреждение, - сообщили в ГУ МЧС России по КЧР.

"Из-за сильных осадков на реках республики прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход небольших селей. Непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий", - поведал сотрудник чрезвычайного ведомства, передает "Интерфакс".

Неблагоприятный погодный прогноз сохраняется также на последующие два дня - 26 и 27 июня, добавили в МЧС региона.