Власти Узбекистана вводят новые коронавирусные ограничения

С понедельника, 28 июня, в Узбекистане вводятся новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса, в том числе и на фоне появления новых штаммов, такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава страны.

Так, въехать в Ташкент на автобусе или легковом автомобиле из соседних регионов можно будет только в случае крайней необходимости, передает Sputnik Узбекистан.

С этого дня в республике стартует добровольная и бесплатная вакцинация всех слоев населения в возрасте старше 18 лет, а также лиц из групп риска.

Развлекательные объекты, такие как рестораны, ночные клубы, дискотеки, караоке, бильярдные и центры компьютерных игр, точки общественного питания, включая кафе, кухни и чайханы, смогут работать на всей территории страны с 8:00 до 20:00, причем количество гостей не может превышать 50% от общей вместимости этих заведений.