На крымской трассе "Таврида" опрокинулись два армейских автомобиля

Сегодня на трассе "Таврида" в Крыму в ДТП попали два военных автомобиля, - сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"На участке трассы Симферополь-Керчь произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием на обочину двух военных автомобилей одной из воинских частей ЮВО. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На 128-м километре трассы "Таврида" временно организован объезд, причина – "устранение последствий ДТП", - сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань".

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и представители военной автомобильной инспекции.