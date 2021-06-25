Депутат Нацсобрания Армении ушла в отставку через неделю после назначения

Депутат армянского парламента, член правящей фракции "Мой шаг" Лусине Еганян приняла решение уйти в отставку, такое сообщение распространила пресс-служба Национального собрания.

Как уточняет Sputnik Армения, на сайте законодательного органа о депутате сообщается только дата ее рождения, а также вступления во фракцию - 18 июня текущего года.

Таким образом, неизвестная женщина (ее фотографии также нет на сайте) пробыла в депутатском кресле лишь неделю.