Россияне отказываются от отдыха на Кубани

Только по предварительным данным россияне из-за новых коронавирусных ограничений на Кубани уже аннулировали около 30% бронирований в здравницы края на июль и более 70% на август, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сегодня этот шквал сдержать уже не получается. И по предварительной оценке туроператоров, еще у нас не полная картина, 30% аннуляций бронирований на июль, и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться от поездки", - рассказала она, передает ТАСС.

Поползли потихонечку цены на отдых в Крыму и Турции - пока в пределах 5-7%, и спрос будет увеличиваться в связи с решением властей Краснодарского края ввести ограничения для туристов.

"Крым и Турция. Это два направления, которые, безусловно, выигрывают от такого решения Краснодарского края", - отметила Ломидзе.