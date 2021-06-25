В Ташкенте произошел пожар в ресторане, огонь перекинулся на соседний дом

Сегодня днем в одном из ресторанов в Ташкенте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Огонь вспыхнул в ресторане Peggy’s Bar&Grill, расположенном на улице Султанали Машхади в Яшнабадском районе, около 14:20 по местному времени.

К 15:03 пожар был полностью потушен, жертв и пострадавших нет.

В результате пожара выгорела внутренняя часть и крыша заведения площадью 120 кв.м., а также 30 кв м крыши соседнего дома.

По данному факту проводится доследственная проверка, передает Газета.uz.