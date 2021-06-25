В России призвали Вашингтон и Лондон "не испытывать судьбу" в Черном море

Минобороны России призвал Великобританию и США не совершать маневры при направлении кораблей в Черном море, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу у украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком", - приводит слова Конашенкова "Интерфакс".

По его словам, пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби хорошо известно, что для российских военных в Крыму эсминец Defender в любой точке Черного моря является лишь "жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота".

Ранее Кирби поддержал позицию британского оборонного ведомства, объявившего, что российские военные не открывали предупредительный огонь по эсминцу в Черном море. По мнению пресс-секретаря Пентагона, "это просто российская дезинформация". "Это является еще одним примером, что Россия пытается раскручивать события из того, чего не было", - сказал Кирби.

Конашенков назвал позицию Лондона и Пентагона по данной ситуации попытками "отрицать очевидное".