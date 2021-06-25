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Киргизия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник лайт"

Киргизия зарегистрировала вакцину от коронавируса &quot;Спутник лайт&quot;

Минздрав Киргизии зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцина от коронавируса "Спутник лайт".

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" министерством здравоохранения Киргизской Республики", - сообщили в пресс-службе РФПИ.

Эффективность этой вакцины после 28 дней после иммунизации составляет почти 80%. Препарат был зарегистрирован российским министерством здравоохранения 6 мая 2021 года.

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Вестник Кавказа

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