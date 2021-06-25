Евро-2020: главные итоги группового этапа и рекорды

Вечером 23 июня завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу, по итогам которого определились 16 команд, которые продолжат борьбу за звание лучшей команды континента. А пока команды готовятся к матчам плей-офф, подведем итоги группового этапа и расскажем о рекордах, которые были установлены на данной стадии.

Первой сборной, обеспечившей себе выход в плей-офф, стала Италия. "Скуадра адзурра" также добилась лучшей на турнире разницы забитых и пропущенных мячей. За три матча в группе итальянцы семь раз ворота соперников, не пропустив при этом ни одного гола.

Кроме того, подопечные Роберто Манчини показали 100%-ый результат, набрав максимально возможные 9 очков. Вместе с Италией по три победы в группе одержали также сборные Бельгии и Нидерландов. Нидерландцы к тому же стали самой результативной командой группового этапа, забив восемь голов.

Помимо итальянцев, бельгийцев, нидерландцев, в 1/8 финала с первого места вышли сборные Англии, Швеции и Франции. При этом англичане, забившие на групповой стадии всего два мяча, установили антирекорд чемпионатов Европы. Никогда ранее в истории турнира сборная, занявшая первое место в своей группе, не забивала так мало голов. В то же время англичане стали шестой командой, закончившей групповой этап без пропущенных голов. Ранее это удавалось Италии (1980), Германии (1966 и 2006), Польше (2016) и Италии (2020).

Еще один локальный антирекорд установила сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама набрали наименьшее количество очков среди команд, вышедших в плей-офф с первого места. Действующие чемпионы мира одержали всего одну победу в трех матчах.

На Евро-2020 уже побит рекорд по количеству пенальти. В 36 матчах судьи назначили 14 одиннадцатиметровых, что на 2 больше, чем на Евро-2000 и Евро-2016. При этом пенальтисты установили антирекорд реализации. Из 14 попыток неудачей завершились целых 6. Ни на одном из предыдущих турниров количество незабитых пенальти не превышало пяти.

Текущий турнир уже побил и рекорд по количеству голов в свои ворота. В 36 матчах футболисты восемь раз отправляли мяч в свои ворота. Автоголами отметились турок Мерих Демирал, поляк Войцех Щесны, немец Матс Хуммельс, финн Лукаш Градецки, португальцы Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру, словаки Мартин Дубравка и Юрай Куцка. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате Европы 2016 года - тогда зафиксировали три автогола.

На Евро-2020 установлен также рекорд по владению мячом. В матче со Швецией (0:0) сборная Испании владела им 85,1%. Отметим, что эти статистические данные начали фиксироваться с 1980 года.

Кроме того, на нынешнем турнире был забит самый дальний гол чемпионатов Европы с 1980 года. Его автором стал нападающий сборной Чехии Патрик Шик. В начале второго тайма матча с Шотландией форвард поразил ворота соперника с дистанции в 45,5 метров.

Польский полузащитник Кацпер Козловски, вышедший на поле в матче с Испанией (1:1) в возрасте 17 лет 246 дней, стал самым молодым игроком в истории финальных турниров. Он побил рекорд англичанина Джуда Беллингхэма, который продержался всего шесть дней.



Сразу несколько рекордов в ходе группового этапа установил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Выйдя на поле в матче против Венгрии, один из лучших футболистов современности стал первым игроком в истории, который принял участие в пяти чемпионатах Европы.



Криштиану Роналду также повторил мировой рекорд иранского нападающего азербайджанского происхождения Али Даеи по количеству голов за сборную. У обоих игроков по 109 забитых мячей. Португальский форвард является к тому же лучшим снайпером европейских сборных в истории.

Криштиану Роналду установил рекорд по количеству голов на Евро и чемпионата мира. Теперь у нападающего суммарно 21 забитый мяч, 14 из которых пришлись на долю Евро. Португалец опередил бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, который отметился 16 голами на чемпионатах мира и 3 голами на чемпионатах Европы.

На групповом этапе Евро-2020 уже зафиксировано множество любопытных рекордов, другие же могут быть побиты уже в плей-офф, где сразятся 16 сборных. В 1/8 финала пробились команды Италии, Уэльса, Швейцарии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Австрии, Украины, Англии, Хорватии, Чехии, Швеции, Испании, Франции, Германии и Португалии.

На данной стадии сыграют:

26 июня

Уэльс – Дания. Амстердам. 19:00 (мск)

Италия – Австрия. Лондон, 22:00 (мск)

27 июня

Нидерланды – Чехия. Будапешт, 19:00 (мск)

Бельгия – Португалия. Севилья, 22:00 (мск)

28 июня

Хорватия – Испания. Копенгаген, 19:00 (мск)

Франция – Швейцария. Бухарест, 22:00 (мск)

29 июня

Англия – Германия. Лондон, 19:00 (мск)

Швеция – Украина. Глазго, 22:00 (мск)

Напомним, матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал пройдет в Лондоне 11 июля.