Глава Еврокомиссии: ЕС нужно готовиться к ухудшению отношений с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что грядет новый виток ухудшения отношений ЕС и России.

"Отношения между ЕС и Россией находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду", - заявила она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

При этом глава ЕК отметила, что у ЕС "позиция силы", так как импорт России в ЕС составляет менее 5%, а импорт ЕС в Россию - более 37%. Она предположила, что "этот дисбаланс станет еще больше".

"Экономика России основана на газе и нефти, от которых мир, наоборот, уходит сейчас", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе решили не проводить встречу на высшем уровне Россия - Евросоюз, а также поручили Боррелю изучить возможности для введения новых санкций против России.