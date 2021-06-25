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В Москве продлен запрет на ночную работу кафе и баров

В Москве продлен запрет на ночную работу кафе и баров

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу принял решение о продлении ограничения на работу кафе и баров.

"Продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

После 23:00 кафе и бары могут работать на вынос и доставку.

Также в Москве до 29 июня продлен запрет на работу фудкортов, детских комнат и зоопарков.

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Вестник Кавказа

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