В Москве продлен запрет на ночную работу кафе и баров

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу принял решение о продлении ограничения на работу кафе и баров.

"Продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

После 23:00 кафе и бары могут работать на вынос и доставку.

Также в Москве до 29 июня продлен запрет на работу фудкортов, детских комнат и зоопарков.