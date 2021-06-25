Привитые иностранными вакцинами туристы смогут посетить Кубань

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю заявило, что запрет на использование туристами сертификатов о вакцинации против COVID-19 иностранными препаратами не установлен.

"Запрета на использование иностранных вакцин данным постановлением губернатора не установлено", - сказано в заявлении.

Напомним, с 1 июля отели Кубани не будут принимать отдыхающих без отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации, а с 1 августа пропуском на отдых будет исключительно сертификат о вакцинации от COVID-19.