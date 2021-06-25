Байден заявил, что США воевали с Ираном

Президент США Джо Байден вновь допустил ошибку, заявив, что американцы участвовали в военных действиях в Иране.

"Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тыс жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране. Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века", - заявил Байден, выступая с речью о важности вакцинации, сообщает РИА Новости.

Отметим, что Штаты никогда не участвовали в войне с Ираном.