Гарибашвили сообщил, что Грузия готова вступить в НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в рамках ежегодного доклада о работе правительства, что страна по всем параметрам готова к вступлению в НАТО.

Он отметил, что весь мир смог увидеть профессионализм грузинских военнослужащих, участвующие в миссии НАТО в Афганистане. "Я хочу искренне поблагодарить всех наших военных, возвращающихся сейчас из Афганистана, за службу родине", - сказал грузинский премьер.

Гарибашвили подчеркнул, что для Грузии крайне важно сохранение в регионе мира и стабильности.

"Мы продолжаем сбалансированную и взаимовыгодную политику. Очень важной составляющей этой политики было мое недавнее посредничество при поддержке США в достижении соглашения между Арменией и Азербайджаном", - напомнил он.

Глава правительства Грузии сообщил, что страна готова продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном ради мира и стабильности на Южном Кавказе.