Ильхам Алиев: нет мирного соглашения Азербайджана с Арменией - нет мира на Южном Кавказе

В пятницу президент Азербайджана принял делегацию ЕС и глав МИД Румынии, Австрии, Литвы. В ходе встречи он положительно оценил сотрудничество стран Евросоюза с Азербайджаном и рассказал о планах по установлению мира на Южном Кавказе.

"Наше сотрудничество с Европейским Союзом очень успешно. Азербайджан подписал и принял документы и соглашения о стратегическом партнерстве со многими странами, 9 странами-членами. Думаю, что это очень большое достижение нашей страны, потому что речь идет о трех четвертях стран-членов, и это демонстрирует широкие рамки сотрудничества, которые охватывают многие сферы, представляющие взаимный интерес и значимость", - заявил Ильхам Алиев на встрече с делегацией, пишет АзерТадж.

Он напомнил, что Азербайджан и ЕС три года назад подписали документ о приоритетах партнерства, поддерживающий территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ Азербайджана. "Это стало очень важным шагом в направлении согласования нового всеобъемлющего соглашения", - отметил азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев предположил, что визит европейской делегации связан с постконфликтной ситуацией и дальнейшим развитием. "Нагорно-карабахский конфликт решен и нет необходимости вести переговоры по этому вопросу", - напомнил он.

"Сейчас и в течение следующего года будут разработаны основные фундаментальные подходы к постконфликтной ситуации. Позиция Азербайджана очень открыта и ясна", - заявил он.

Президент республики подчеркнул, что Азербайджан хочет перейти от постконфликтного состояния к миротворческому развитию и сотрудничеству на Южном Кавказе.

"К сожалению, мы до сих пор ничего подобного от правительства Армении не слышали. Правительство Армении игнорирует наши заявления о начале переговоров по мирному договору", - сказал он, заметив, что после завершения выборов в Армении ситуация может измениться.

"Конечно, я думаю, что во время ваших контактов в Армении этот вопрос также будет обсуждаться, потому что если у нас нет мирного соглашения с Арменией, это означает, что нет и мира. Нет мира не только между двумя странами, но и на Южном Кавказе", - заключил Ильхам Алиев.

"Нам нужен мир и устойчивое развитие, предсказуемость, нулевой риск войны, нам не нужна война. И нам война была не нужна и раньше. Мы готовы перевернуть эту страницу, двигаться вперед и внести свой вклад в региональную стабильность", - поделился азербайджанский лидер.