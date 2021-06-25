Водитель сбил женщину с детьми на тротуаре в Крыму

В результате ДТП в Евпатории пострадали два ребенка, они доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

"В центре города водитель автомобиля Honda, осуществляя движение на регулируемом перекрестке, допустил выезд на тротуар, по которому передвигалась женщина с двумя детьми: 3-летним ребенком в коляске и 9-летним мальчиком", - сказано в сообщении.

В результате инцидента пешеходы были госпитализированы.

"У детей диагностированы ушибы и ссадины. Женщина не пострадала", - добавили в ведомстве.