Назарбаев вакцинировался "Спутником V"
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев привился "Спутником V", сообщает его пресс-служба.
"Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе", - сказано в сообщении.
Назарбаев также призвал жителей Казахстана активно вакцинироваться.
"В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка 3 млн человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого", - приводит слова экс-главы государства его пресс-служба.
Назарбаев подчеркнул, что именно сейчас необходимо получить вакцину ввиду появления новых штаммов. "Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", - сказано в заявлении.
Вестник Кавказа
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