Назарбаев вакцинировался "Спутником V"

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев привился "Спутником V", сообщает его пресс-служба.

"Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе", - сказано в сообщении.

Назарбаев также призвал жителей Казахстана активно вакцинироваться.

"В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка 3 млн человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого", - приводит слова экс-главы государства его пресс-служба.

Назарбаев подчеркнул, что именно сейчас необходимо получить вакцину ввиду появления новых штаммов. "Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", - сказано в заявлении.