Прорыв "Дефендера" в Черное море: Великобритания подрывает сделку Путина и Байдена

Пока мы наблюдали за Евро-2020 и спасались от аномальной жары, настоящая жара творилась у наших южных границ. В середине недели британский эсминец "Дефендер" решил проверить на прочность российскую береговую охрану. Британцы шли курсом из Одессы в сторону Грузии и на 3 км зашли в береговую зону российского Крыма в районе Севастополя. На эту провокацию Россия ответила довольно жестко. Корабли береговой охраны тут же начали предупреждать заморских гостей, что им следует уйти из российских территориальных вод. В небо были подняты бомбардировщики Су-24.

Вместо того, чтобы избежать эскалации, англичане продолжили движение вблизи Севастополя. Но когда российские корабли открыли предупредительный огонь из артиллерии, а бомбардировщики сбросили фугасные бомбы, британские моряки начали буквально уносить ноги. Можно сказать, что королевский флот легко отделался. Ведь предупредительный огонь – самый безобидный способ пресечения нарушения. В иной раз моряки идут на таран кораблей, и у российского ВМФ хватает опыта в этом деле.

В 2018 году российские корабли протаранили украинские катера в Керченском проливе, а потом взяли их на абордаж. В 1988 году два советских сторожевых корабля - "Беззаветный" и "СКР-6" – вытеснили американский крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон", используя метод навала. Инцидент тоже происходил в Черном море. Прижавшись к бортам американских кораблей, советские корабли начали сбивать их с курса. В 2021 году американцы тоже пытались нарушить госграницу. Эсминец "Джон Маккейн" зашел в залив Петра Великого в Тихом океане. Выгнать американцев оттуда удалось противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов", чья команда предупредила о готовности пойти на таран.

Если посмотреть на все эти инциденты глазами стран НАТО, то для них это вполне нормальная и законная практика. Они периодически совершают так называемые "операции по поддержанию свободы судоходства" (Freedom of navigation) в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Таким образом они пытаются доказать, что в этой зоне есть свобода судоходства. После Крыма "Дефендер", который сопровождает авианосец "Куин Элизабет", корабли США и Нидерландов, направится на Ближний Восток, а оттуда в юго-восточную Азию. А кто там находится? Правильно, другие геополитические противники НАТО и США – Иран и Китай. Вспоминая недавнюю танкерную войну в Ормузском проливе и спорные острова Спратли, не исключены провокации ВМС НАТО и в этих регионах.

Возвращаясь к Севастополю, отметим, что в апреле власти России объявили прибрежные воды Черного моря закрытыми. Происходило все это на фоне обострения на Донбассе и новостей о приближении американских кораблей в Черное море. Тогда даже житель самого отдаленной шотландской деревушки мог бы легко узнать о решении властей РФ, открыв любой англоязычный сайт. Не говоря уже о министерстве обороны королевства, которое каждодневно наблюдает за действиями ВМФ и ВВС России. Поэтому очевидно, что, нарушая госграницу в Крыму, английские моряки намеренно шли на провокацию.

На этот раз им очень повезло. Российские моряки не стали идти на таран, не открыли огонь на поражение. Но в следующий раз ответ может быть более жестким. И об этом недвусмысленно сказали в МИД России и в Кремле. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил: "Что мы можем делать? Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают".

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с "Вестником Кавказа" обратил внимание, что международное право позволяет России применять оружие в подобных инцидентах.

"Российская сторона будет отвечать на такого рода провокации согласно принятому законодательству. У нас есть специальные правила по пресечению такого рода прецедентов и инцидентов в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, которая подразумевает, что помимо предупредительных сигналов мы вправе применять в том числе и вооружение. Но при этом топить таких нарушителей не будем, а будем их повреждать для того, чтобы арестовывать и сопровождать в место стоянки для дальнейших разбирательств. В исключительных случаях, если нарушитель будет вести себя агрессивно и представлять непосредственную угрозу территории, на которой могут находиться мирные граждане, решение будут принимать вплоть до уничтожения агрессивного нарушителя", - подчеркнул он.

Конечно, это крайние меры, и никто в Лондоне и Москве не хотел бы горячего конфликта. Великобритания понимает, что тягаться в стратегическом вооружении с российскими гиперзвуковыми ракетами она точно не сможет. А власти России понимают, что воевать придется не с одной Британией, а всеми 30 странами НАТО во главе с США. Однако это не значит, что наши пограничники будут молча стоять и смотреть, как англичане свободно плавают в водах Крыма. В конце концов, даже в 1988 году, когда империя была на издыхании, Москва доказала, что шутить с корабельщиком на корабле лучше не стоит.

Выводы из случившегося инцидента должны, в первую очередь, сделать в Форин-офисе. Лондону следует ответить себе на вопрос, насколько Великобритания готова к войне с Россией? Насколько ее политика соотносится с политикой США? Напомним, что главным смыслом встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве было заявление о недопущении ядерной войны. "В ядерной войне не может быть победителей", и она "никогда не должна быть развязана" – это цитата из совместного заявления Путина. Неужели Борис Джонсон вставляет палки в колеса Джозефу Байдену? Или, может, эта провокация – согласованная стратегия Америки со своим давним союзником?