В Москве снова ввели обязательную удаленку для 30% сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу подписал указ, согласно которому на дистанционный режим работы должны с понедельника перейти 30% сотрудников.

«Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы: не менее 30% работников», - говорится в документе.

Указ не коснется тех, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса. Удаленка предписана трети непривитых сотрудников. Также из дома будут с понедельника работать сотрудники старше 65 лет, а также граждане из групп риска (хронические заболевания).

«Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей», - подчеркивается в тексте указа.

Неисполнение данных требований повлечет для работодателей административную ответственность.

Требование о переводе не менее 30% персонала столичных компаний на "удаленку" было отменено мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце января.