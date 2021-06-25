Золотое кольцо России вводит ограничения для туристов из-за COVID-19

Власти Владимирской области по примеру Краснодарского края, решили заселять в отели только "безопасных" туристов.

С 15 июля в отели будут селить только туристов с сертификатами о вакцинации или отрицательными ПЦР-тестами, информирует АТОР.

Сообщается, что в музеи региона можно будет попасть без подтверждения антиковидного статуса.

Туроператоры ожидают, что ограничения негативно скажутся на продаже туров по Золотому кольцу России. "Сейчас конечно же продажи снизятся, потому что привитых граждан не так много, а тесты стоят денег. Эта проблема актуальна для многих регионов", - пояснила директор по стратегическому развитию крупного туроператора Маргарита Назарова, пишет РИА Новости.

В другой туркомпании добавили, что здесь отказов от туров может быть еще больше, чем на Кубани - путешествия по городам средней полосы России не так актуальны для россиян, как семейный пляжный отдых на южных курортах.