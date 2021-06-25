Фан-зона Евро-2020 в "Лужниках" откроется 26 июня для вакцинированных болельщиков

Начиная с 26 июня фан-зону Евро-2020 в "Лужники" смогут посетить болельщики с QR-кодами, подтверждающими защиту от COVID-19, сообщает пресс-служба московского департамента спорта.

"Зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу в "Лужниках" вновь открывается 26 июня. Посетить фан-зону смогут только болельщики, имеющие защиту от COVID-19. Это значит, что они либо прошли вакцинацию, либо имеют на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прихода в зону болельщиков, или переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев. Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что болельщикам необходимо взять с собой документы, подтверждающие личность. Предварительная регистрация больше не потребуется.