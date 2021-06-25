Попова: ситуация с коронавирусом сложная, обязательная вакцинация затронет еще восемь регионов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в пятницу, что с понедельника обязательная вакцинация будет введена еще в восьми российских регионах.

"На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах РФ, и с понедельника принимаем решение о расширении этого списка еще на восемь субъектов", - заявила она на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Эпидситуация в стране остается сложной. В ряде регионов - крайне напряженной", - признала Попова.

Она сообщила, что на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом по стране выросла в два раза по сравнению с ситуацией в конце мая.

Обязательная вакцинация для отдельных групп граждан уже введена в Москве и Подмосковье, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Мурманской, Тульской, Тверской областях, в Краснодарском крае и ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

Обязательная вакцинация госслужащих объявлена в Санкт-Петербурге, Севастополе, Башкирии, Волгоградской и Оренбургской областях.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили почти 20,5 тыс случаев заражения коронавирусом, зафиксирована рекордная смертность.