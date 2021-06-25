Более 180 млн человек в мире инфицированы коронавирусом

Согласно данным американского медицинского университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус выявлен у 180 млн человек.

Общее число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 180 036 101 случая. Жертвами коронавируса стали более 3 901 300 человек. Выздороветь удалось 165,5 млн пациентов.

Странами с максимальным числом случаев заражения являются США - 33,5 млн, Индия - 30 млн и Бразилия - 18,2 млн. Следом идут Франция, Турция и Россия - в каждой из этих стран инфицированы более 5 млн человек.

Новые всплески заболеваемости в последнее время связаны с индийским штаммом "дельта", который вдвое заразнее уханьского штамма и способен "обманывать" антитела.

В мире использовано более 2 млрд доз вакцин от коронавируса, несколько стран уже привили более 60% населения, среди них США, Израиль, Великобритания.

Коронавирус был признан ВОЗ пандемией 11 марта 2020 года.