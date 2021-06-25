Минздрав разрешил вакцинировать беременных "Спутником V"

Министерство здравоохранения одобрило решение прививать беременных от COVID-19 препаратом "Спутник V". Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V") у беременных. Таким образом, открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекции", - приводит слова Мурашко "Интерфакс".

Он отметил, что решение принято с учетом положительных результатов исследований и безопасности препарата.

Мурашко подчеркнул, что беременные также болеют COVID-19, в том числе и в тяжелой форме.