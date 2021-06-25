Британский военный эсминец Defender прибыл в порт Батуми

В посольстве Великобритании в Грузии сообщили, что в порт Батуми вошел британский военный эсминец HMS Defender.

"Мы рады принять в Батуми один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает работать с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в Черноморском регионе", - информирует британское посольство на своей официальной странице в Facebook.

В среду этот эсминец нарушил российскую границу у побережья Крыма. Как сообщает Минобороны РФ, британский эсминец Defender покинул российские воды только после предупредительной стрельбы и "предупредительного бомбометания" по курсу его движения.

Напомним, 28 июня в Черном море стартуют военные учения Sea Breeze-2021, в них примут участие США, Украина и страны НАТО. Россия настоятельно призывает США "отказаться от отработки военных действий на Черном море".