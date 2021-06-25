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Меркель и Джонсон обсудят борьбу с пандемией COVID-19

Меркель и Джонсон обсудят борьбу с пандемией COVID-19

Через неделю в Лондоне состоится встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

Переговоры пройдут 2 июля.

В тексте отмечается, что Джонсон и Меркель обсудят ряд проблем, включая укрепление отношений Великобритании и Германии и глобальные меры реагирования на пандемию коронавируса COVID-19, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 180 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.

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Вестник Кавказа

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