Пан или пропал - что ждет курорты Краснодарского края в связи с новыми ограничениями

В Краснодарском крае на фоне ухудшающейся в России ситуации с коронавирусом вводят новые ограничения для туристов, по мнению туроператоров, они ставят летний сезон под угрозу, россияне уже начали отказываться от отдыха на черноморских курортах.

Напомним, с 1 июля отели Кубани не будут принимать отдыхающих без отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации, а с 1 августа пропуском на отдых будет исключительно сертификат о вакцинации от COVID-19.

"Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом (после 1 августа)", - сообщила в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что задача Ростуризма - дать бизнесу работать, а туристам безопасно отдыхать.

Власти Краснодарского края после обращения Догузовой сообщили, что пока не планируют менять новые условия пребывания на курортах.

Аналогичное письмо поступило к Кондратьеву от АТОР. "Ассоциация туроператоров обратилась с официальными письмами в правительство РФ, Ростуризм и к губернатору Краснодарского края. В обращениях, подписанных исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе, ведущие туроператоры России призывают смягчить ограничения для туристов и не допустить срыва курортного сезона", - говорится в сообщении ассоциации.

В АТОР также считают, что ПЦР-теста должно быть достаточно для заселения отдыхающих. "Требование к отелям Краснодарского края с 1 августа 2021 года принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым для туристов", - подчеркивается в обращении.

Сообщается, что начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, ожидается, что спрос на курорты Кубани упадет минимум на 50%. "Туристский бизнес понесет большие потери - только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края. Сложившаяся ситуация в свою очередь нанесет колоссальный удар по туроператорам, которые будут вынуждены осуществлять возвраты денежных средств туристам", - отмечается в письме.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Майя Ломидзе обратила внимание, что россияне могут предпочесть отдыху на Кубани другие варианты. "Наиболее очевидная альтернатива Краснодарскому краю в этом плане – Турция", - сообщила она.

"Продажи туров на август составляют порядка 25% в общем объеме туроператоров, сейчас они практически остановились. Сезон, который обещал быть лучшим за многие годы, срывается", - рассказала в "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Туристы, услышав про необходимость прививок для отдыха на Кубани, переключаются на Турцию, признала она. Отели Сочи на фоне этой ситуации снова начали зазывать отдыхающих скидками и акциями.

Массовый отказ от кубанских курортов может привести к банкротствам множества турагентств, которые будут не в силах вернуть россиянам уже внесенные за отдых деньги.

Губернатор Кубани считает нововведения оправданными и необходимыми.

"Туроператоры не отвечают за турпоток. Мы с уважением к ним относимся, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае и на ситуацию, чтобы кривая ковида пошла вниз. В санаторно-курортном комплексе работают люди, мы должны защитить их здоровье, а также здоровье жителей края и приезжающих к нам на отдых", - заявил Вениамин Кондратьев.

Он уверен, что новые требования не сложны в выполнении, они необходимы, чтобы сохранить туротрасль, которая в случае дальнейшего роста заболеваемости в стране, будет практически закрыта.

"Надо учитывать, что если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор", - напомнил он опыт прошлого года.

На фоне ограничений в Краснодарском крае, возобновилось авиасообщение России с Турцией, в ближайшие дни ожидается открытие рейсов на курорты Египта. Отдых за границей для россиян возможен как при наличии ПЦР-теста, так и при наличии сертификата о вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также рекомендовала Краснодарскому краю смягчить ограничение для туристов и допускать на отдых не только привитых, но и переболевших россиян.