В Кремле сожалеют об отказе ЕС от саммита с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий песков прокомментировал отказ Евросоюза от саммита с Россией и разработку новых санкций.

По словам пресс-секретаря, в Кремле восприняли отказ ЕС от приглашения России на саммит "с сожалением". "Вы знаете, что в целом Владимир Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что Россия готова наладить отношения с Евросоюзом, если к этому будут готовы европейские партнеры.

"Концептуальная позиция Владимира Путина, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави, она, безусловно, сохраняет свою актуальность, и Путин об этом неоднократно говорил", - сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что в Кремле надеются на страны Евросоюза, которые продолжают продвигать идеи по налаживанию диалога Москвы и Брюсселя.

"Мы надеемся, что страны, которые придерживаются более сбалансированного подхода, продолжат работу по продвижению идеи о налаживании диалога между Брюсселем и Москвой", - заключил он.