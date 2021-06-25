В Кремле не знают об антипрививочных акциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе антипрививочных акций, и еще раз опроверг наличие обязательной вакцинации.

"Честно говоря, нет, нам даже не известно о каких-то акциях. А что люди, они не хотят прививаться или что делают?" – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в России нет обязательной вакцинации, а также призвал не бояться прививок.

"Они неверно видят ситуацию. Им просто нужно читать, в том числе и наши разъяснения с вами", - добавил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле впервые слышат об акциях антипрививочников. "Я нигде не читал, не видел ничего об этом", - заключил он.