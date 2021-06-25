В Грузии задержали мужчину, напавшего на полицейского

В Гори задержан мужчина, обвиняемый в нападении на полицейского. Об этом сообщили в главном управлении Шида Картли Департамента патрульной полиции МВД Грузии.

По данным следствия, мужчина 2000 года рождения совершил нападение на патрульного инспектора во время выполнения служебных обязанностей и нанес урон его здоровью.

По данному факту ведется расследование. Нападавшему грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет, передает "Грузия Online".