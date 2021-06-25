"Дельта плюс" добрался до России

Штамм коронавируса "дельта плюс" проник в Россию. Этот штамм - новая вариация штамма "дельта", он появился в начале июня.

"Случай (в России) единственный и, скорее всего, завозной", - сообщила в пятницу замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко, пишет "Фонтанка".

По словам эксперта, "дельта-плюс" также выявлен в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран.

В Индии подтверждены более 40 случаев заболевания новым штаммом. По оценкам индийских специалистов, "дельта плюс" будет еще заразнее, чем "дельта", который в два раза заразнее изначального, уханьского штамма.

"По клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант "дельта-плюс", пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы", - отметила Даниленко.