В регионах России не хватает вакцины, вакцинация приостановлена

В некоторых регионах России, на фоне возросшего спроса на вакцинацию от коронавируса, закончились препараты и пришлось временно приостановить прививочную кампанию.

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре закончился первый компонент вакцины. Власти Хабаровского края приостановили вакцинацию граждан.

Первого компонента вакцины в крае осталось на 100 человек, второй пока не стал дефицитом, написал в телеграм-канале зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

"В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в "Вивее", КДЦ, 11-й поликлинике, 10-й поликлинике, 5-й поликлинике в Хабаровске, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре", - пояснил Никонов.

В ближайшие дни в Хабаровский край поступит 15 тыс доз вакцины. На фоне ажиотажного спроса на прививки, некоторые кабинеты вакцинации будут работать до 24:00 или круглосуточно.