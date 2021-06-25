Песков вакцинируется "Спутником Лайт"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время планирует привиться от COVID-19 "Спутником Лайт", несмотря на Т-клеточный иммунитет.

"Я пока не поставил прививку, потому что у меня очень высокие антитела. И у меня Т-клеточный иммунитет. Но вы видите, что у нас новые рекомендации врачей, только на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что поставить вакцину "Спутник Лайт" намерен в ближайшую неделю. По его словам, с прививкой от коронавируса "будет гораздо легче дальше жить и работать".