Тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля на 3,3%

С 1 июля в России поднимутся тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сообщает ФАС, пишут "Известия".

В среднем ЖКУ подорожают для россиян на 3,3%. Рост тарифов ЖКХ регулируется государством, они поднимаются ежегодно 1 июля. Среднее увеличение коммунальных тарифов по России должно примерно соответствовать инфляции.

Ожидается, что в этом году средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4%, фактический рост составит 3,3%, отметили в ФАС.

"В тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов", - уточнили в ведомстве.