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Путин встретится с Си Цзиньпином 28 июня в онлайн-формате

Путин встретится с Си Цзиньпином 28 июня в онлайн-формате

Президент России Владимир Путин проведет онлайн-встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 28 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайский МИД.

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что главы государств в мае договорились об углублении сотрудничества, а также заявили, что обсудят отношение к политике США.

Напомним, что в Женеве 16 июня прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Как заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, президент США призвал российского лидера пересмотреть отношения с Китаем.

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