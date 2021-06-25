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Пашинян вернулся: Саркисян начал увольнять военных

Пашинян вернулся: Саркисян начал увольнять военных

Президент Армении Армен Саркисян подписал в пятницу указы, которыми освободил от занимаемых должностей начальника войск ПВО ВС страны, генерал-майора Армена Варданяна и начальника инженерных войск ВС Армении, генерал-майора Ишхана Матевосяна.

Варданян и Матевосян уволены на основании статьи 133 ч.1 Конституции Армении (президент, в установленных законом случаях и порядке, по предложению премьер-министра, назначает и освобождает высший командный состав ВС и других войск) и статьи 40 ч.1.11 закона " О военной службе и статусе военнослужащего" (освобождение военнослужащего по контракту от воинской должности).

Армен Варданян был главой войск ПВО Армении с 2012 года, Ишхан Матевосян был назначен на пост начальника инженерных войск ВС в 2015 году.

Напомним, в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, уверенную победу одержала партия Никола Пашиняна "Гражданский договор".

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