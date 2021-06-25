Саммит ЕС решил продлить экономические санкции в отношении России еще на шесть месяцев

Главы государств и правительств стран Европейского союза договорились продлить действие экономических санкций в отношении России. Соответствующее решение было принято на проходящем в эти дни саммите в Брюсселе, сообщает источник в делегации одной из европейских стран в Евросовете.

Он подчеркнул, что ограничительные меры будут продлены на полгода.

"Да, в рамках дискуссии по России был как обычно затронут вопрос реализации Минских соглашений. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. Наоборот, в последние месяцы наблюдаются тревожные события на границе Украины и России ", - поведал источник.

По его словам, именно по этой причине никто не выступил против продления антироссийских санкций еще на 6 месяцев.