Арбуз поможет избежать теплового удара

Врачи рекомендуют в жаркую погоду из всех фруктов и ягод отдавать предпочтение арбузу, он обладает уникальными свойствами и способен спасти от теплового удара.

Тепловой удар случается, когда организм не может снизать температуру тела.Это состоянию может способствовать излишняя активность в жару, недостаток жидкости, избыточное потоотделение.

Признаки теплового удара: повышенная температура, плохое самочувствие, головная боль, слабость, тошнота, обморок. О приближении теплового удара расскажет непроходящая жажда, прохладная и липкая кожа, несмотря на жару, дурнота.

Лучшие источники влаги в жару - простая вода с долькой лимона и арбуз. Арбуз обеспечивает правильную гидратацию, что помогает регулировать температуру тела.

«Вода особенно важна в жаркие летние месяцы, когда обезвоживание представляет собой реальный риск, а арбуз, который на 90% состоит из жидкости, также обеспечивает поступление в организм магния, фосфора, кальция и натрия, и отличается тем, что помогает восполнить потери электролитов, с чем не справляется обычная вода», - заявила врач-диетолог Саманта Кассетти.

Именно электролиты, необходимые для гидратации, помогают избежать теплового удара. Они способствуют продвижению в клетки питательных веществ и выводу из клеток продуктов обмена. Электролиты помогают поддержанию водного баланса клеток и стабилизации кислотности.

Также арбуз полезен в жару тем, что содержит антиоксидант ликопин и аминокислоту L-цитруллин - из нее в организме синтезируется оксид азота, который, способствует расширению сосудов и поддерживает их тонус.