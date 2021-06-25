В Дагестане мужчина ответит в суде за стрельбу в ресторане
В суд направлено дело в отношении жителя Хасавюртовского района, который произвел выстрел в ресторане Махачкалы, сообщает прокуратура Советского района Махачкалы.
Обвиняемый в январе 2021 года, находясь в одном из заведений Махачкалы в состоянии алкогольного опьянения, нарушил общественный порядок и произвел выстрел в направлении потолка из имевшегося при себе пистолета П-М17Т.
Отмечается, что это огнестрельное оружие ограниченного поражения, предназначенное для стрельбы патронами травматического воздействия.
"Действия обвиняемого, органом предварительного расследования, квалифицированы по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.
Вестник Кавказа
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