В России зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России коронавирус нашли еще у 20,4 тыс человек. Умер за сутки 601 пациент - максимум с 21 января, из них 98 умерло в Москве - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 20 393 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 120 (15,3%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 7 916, в Московской области - 2 436 (максимум с начала пандемии), в Петербурге - 1 194. В Крыму 232 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 130, в Дагестане - 125, в Ставропольском крае - 108, в Кабардино-Балкарии - 30, в Чечне - 28, в Карачаево-Черкесии - 21, в Ингушетии - 18, в Адыгее - 15, в Северной Осетии - 13.

Суточный прирост составил 0,38%, общее число инфицированных в России достигло 5 409 088 человек.

Выписаны за сутки 14 024 человека, за весь период - 4 929 639 человек.

Умер за сутки 601 пациент с коронавирусом, с начала пандемии - 132 064 человека.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" вирусолог Алексей Аграновский, не исключено, что столь высокая смертность связана с заражением новыми штаммами коронавируса. "Новые штаммы не только более заразные, но и дают несколько другое течение болезни. Сообщается, что смертность от них также может быть выше – не в 20 раз, а ненамного, однако и это дает прирост числа погибших. Хочу подчеркнуть, что наши вакцины против них эффективны, поэтому, чтобы защититься от новых штаммов, нужно вакцинироваться. Если будем активно прививаться, сможем из этого выбраться", - подчеркнул он.

Врач обратил внимание, что более опасные штаммы коронавируса постепенно начинают доминировать в Москве. "Пока полной доминации нет, в городе есть люди, зараженные и нулевым штаммом, и британским штаммом, и индийским штаммом. Что будет дальше, зависит от числа привитых: если их будет много, заболеваемость в целом упадет и новые штаммы не получат возможности доминировать, тогда будет и меньше заболевших, и меньше смертей. Но если ничего не делать и не прививаться, то самый успешный штамм начнет доминировать и вызывать весь спектр негативных эффектов", - указал Алексей Аграновский.

Вирусолог также напомнил, что возросшая смертность происходит из роста числа тяжелых случаев. "Новые штаммы отличаются большей тяжестью осложнений, от которых может наступить смерть. При инфекции индийского штамма тяжелых случаев регистрируется несколько больше, чем при инфекции уханьского штамма. Британский тоже переносится тяжелее. А вывод один – нужно вакцинироваться, чтобы в эти тяжелые случаи не попасть", - заключил он.