Резкое изменение погоды ожидается в Москве 25 июня

ГУ МЧС по Москве предупредило жителей Москвы о грозе, дожде с градом и усилении ветра до вечера пятницы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:30 по 21:00 25 июня местами на территории Москвы ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. При грозе усиление ветра до 12-17 м/с", - сказано в сообщении.

В связи с изменениями погодных условий в ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, перестроений и опережений, а также парковать транспорт вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями.