В Израиле возвращают масочный режим, вакцинация 60% населения не помешала всплеску заболеваемости

С 25 июня в Израиле снова вводят обязательный масочный режим, макси обязательны в том числе в помещениях.

В последние дни в стране стали выявлять случаи заражения штаммом «дельта». Заболеваемость выросла, за сутки впервые за долгое время выявили 160 случаев заражения, пишет Times of Israel.

Власти Израиля рекомендуют гражданам не летать за границу, особенно с детьми, не прошедшими вакцинацию.

Напомним, Израиль - мировой лидер по вакцинации населения от коронавируса. К началу июня в стране были привиты больше 60% всех жителей, в связи с этим с 1 июня были сняты почти все карантинные ограничения.

Отметим, что подобная ситуация складывает в Великобритании: два дня подряд фиксируется рекордная с февраля заболеваемость, несмотря на то, что полностью привиты 60% взрослого населения, одну дозу получили более 75%.