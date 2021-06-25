"Победа" возобновит полеты в Бодрум с 1 августа

Лоукостер "Победа" возобновит полеты в турецкие города Бодрум и Даламан из Москвы 1 августа, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Лоукостер "Победа" с 1 августа возобновляет программу полетов в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы (аэропорт "Внуково")", - сказано в сообщении.

Полеты в Бодрум запланированы с частотой три раза в неделю, в Даламан - четыре раза в неделю. Продажа авиабилетов уже открыта на официальном сайте компании.