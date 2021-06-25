Футбол в Петербурге поднял заболеваемость коронавирусом в Финляндии

Болельщики из Финляндии возвращаются домой после посещения матчей Евро-2020 в Петербурге. Среди них выявляются случаи инфицирования COVID-19.

Финский телеканал Yle сообщает, что со вторника при проверках на погранпунктах Ваалимаа и Нуйямаа коронавирус нашли у 86 футбольных фанатов. При этом проверить всех въезжающих не удалось - на границе образовалась длинная пробка, поэтому сотни болельщиков пересекли границу, не сдав ПЦР-тест.

"Важно, чтобы каждый человек, который приехал, прошел тестирование. В этом случае возможные случаи заражения могут быть выявлены, и распространение заболевания удастся остановить", - отметила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

В Дании футбольные матчи также стали местом распространения вируса. В Копенгагене заболевание выявили у семи болельщиков, при этом на матчах эти люди контактировали с тысячами других болельщиков. Среди выявленных случаев есть и вирус «дельта», признанный вдвое более заразным, чем изначальный штамм.