Жители России стали чаще играть в настольные игры

В России зафиксировали высокий спрос на настольные игры, сообщает агентство NPD Group.

Отмечается, что за первые пять месяцев текущего года продажи игр в стране увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По сравнению с 2019 годом спрос вырос на 43%. В частности, эксперты отметили рост продаж пазлов на 24% по сравнению с 2019 годом, сообщает "Коммерсант".

Специалисты подчеркнули, что взрывного спроса на настольные игры в России не наблюдалось с 2015 года, когда стали отслеживать изменения на этом рынке. По словам эксперта рынка игрушек российского отделения агентства Ирины Седовой, причиной спроса стала коронавирусная пандемия. Уточняется, что рост продаж настольных игр продолжился и после снятия ограничений.

Чаще всего жители России совершали покупки игр в онлайн-магазинах — 43% с января по май 2021 года. В прошлом году этот показатель составил 34%, а в 2019 году — 24%.