Узбекско-китайская вакцина оказалась эффективна против штамма "дельта"

В Узбекистане сообщили, что узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAС2001 эффективна против штамма коронавируса "дельта", распространившегося по миру из Индии.

В пресс-служба Мининноваций республики отметили, что китайские ученые ведут детальное изучение действия препарата на новый штамм. Согласно предварительным результатам, вакцина эффективна против "дельты". Научная статья с подробными данными проведенного исследования будет вскоре опубликована, пишет Sputnik Узбекистан.

В Китае нет случаев заражения штаммом "дельта" тех, кто привился ZF-UZ-VAС2001. Вакцинированы в стране этим препаратом более 90 млн человек.

В Узбекистане отмечается рост заболеваемости, связанный с распространением штамма "дельта".