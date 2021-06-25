Назван простой способ охладить квартиру без кондиционера и вентилятора

Дизайнер интерьеров Светлана Серова перечислила несколько способов немного охладить квартиру в сильную жару, не используя кондиционер или вентилятор.

В первую очередь, нужно занавесить окна, чтоб квартира не нагревалась еще сильнее.

"Окна можно закрывать разными способами. Пленка - понятно, доступно, недорого стоит и быстро. Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета. Можно еще отражающую пленку пришить с другой стороны ткани", - поделилась Серова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Также нужно следить влажностью. "Убираем с пола ковры. Влажная уборка сразу охлаждает квартиру. <…> Если нет дома увлажнителя, можно делать мини водный сад: мы стали высаживать растения прям в воду. Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это все хорошо увлажняет помещение", - перечислила дизайнер.

Не стоит без нужды включать бытовые приборы, напомнила она.

Чтобы не мучиться от жары в ночные часы, следует выбирать шелковое постельное белье. Кроме того, по словам дизайнера, желанной прохлады можно достичь, если перед сном убрать постельное белье в холодильник, чтобы оно не намокло, поместите его в пакет.