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Жителям Москвы рассказали о надвигающейся редкой аномалии

Жителям Москвы рассказали о надвигающейся редкой аномалии

Москву в воскресенье ожидают сухие грозы. Об этом заявила завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли", — приводит слова специалиста "Российская газета".

Она подчеркнула, что это такие грозы происходят из-за столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, как следствие происходят раскаты грома без осадков.

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