Россия начала военные учения в Средиземном море

Учения с участием надводных кораблей, дизельных подводных лодок и авиации стартовали в пятницу в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ.

"25 июня в восточной части Средиземного моря началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России", - отмечается в сообщении.

В маневрах задействованы флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", две оснащенные "Калибрами" подводные лодки "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол", а также противолодочные самолеты Ту-142МК, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты МиГ-31К корабли. Военные выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности российских баз в Сирии - "Хмеймим" и "Тартус".

Ранее сообщалось, что в Средиземное море вошла ударная группа Королевского ВМФ Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth. В среду 23 июня британский эсминец Defender вторгся в российские территориальные воды у побережья Крыма, он покинул зону только после того, как по курсу его движения был открыт предупредительный огонь, сообщали в российском военном ведомстве.

Кроме того, 28 июня в Черном море должны начаться учения Sea Breeze-2021, в них примут участие США, Украина и страны НАТО. Россия настоятельно призывает США "отказаться от отработки военных действий на Черном море".